شاهد.. صور الدمار في حي الزيتون بغزة بعد انسحاب قوات الاحتلال

بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انسحابه وثق ناشطون دمارا كبيرا خلفته القوات الإسرائيلية في حيي الصبرة والزيتون جنوب وجنوب شرق مدينة غزة.

انسحب الاحتلال من حي الزيتون في مدينة غزة بعد عملية عسكرية استمرت ٦ أيام.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يعلن إنهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة.



في هذا السياق، أشار الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من منطقة جباليا باتجاه غلاف غزة.

وتخوض قوات المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وخلال الأيام الماضية خاضت المقاومة الفلسطينية معارك شرسة مع الاحتلال كبدته خسائر فادحة في الأرواح ومصابين ومعدات .

