وول ستريت جورنال: نتنياهو لن ينتصر في غزة مهما فعل

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن ضباط إسرائيليين وتقديرات أمريكية القول بفشل الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه التي أقام عليها الحرب والإبادة.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل بعيدة عن تحقيق هدف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بإحراز النصر الكامل في غزة.

وأوردت “وول ستريت جورنال” أن حماس ستبقى حية حتى لو شنت إسرائيل هجوما واسعا على رفح.

واعترف اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي إسحاق بريك بأن الجيش الصهيوني لا يملك القدرة على إسقاط حماس حتى لو طال أمد الحرب.

وذكر لواء الاحتياط أنه لا فائدة من استمرار القتال في غزة وإسرائيل ستتكبد أضرارا جسيمة.

وكشف عن أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيار جيش الاحتياط والاقتصاد، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ قرار بشأن اليوم التالي سيؤدي لمزيد من القتلى بصفوف الجيش.

وأضاف بريك أن دخول رفح سيكون المسمار الأخير في نعش قدرتنا على إسقاط حماس، مشددا على أن الجيش عاجز عن إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

