المصرية للاتصالات توقع بروتوكول تعاون مع "Cred" لتوفير خدماتها بمشروعاتها العقارية

وقعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" اليوم بروتوكول تعاون مع شركة "Cred لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية بمشروعاتها العقارية، وقع البروتوكول الأستاذ محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة "Cred "

وبموجب هذا البروتوكول ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية التكنولوجية لمشروعات "Cred ، ومد شبكات الألياف الضوئية اللازمة لتقديم خدمات الإنترنت والخدمات الصوتية لجميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بمشروعاتها وفق أحدث تقنيات الاتصالات المتطورة FTTH وذلك لإتاحة جميع خدمات الاتصالات المتكاملة بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات المدن الذكية ككاميرات مراقبة والبوابات الذكية وغيرها.

وقال الأستاذ محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "تحظى المصرية للاتصالات بثقة كبيرة لدى كبرى شركات التطوير العقاري، ما جعلها الشريك التكنولوجي لأكثر من 90 في المئة من المشروعات العقارية الكبرى في مصر بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة تضمن لعملاء هذه الشركات التمتع بأحدث خدمات الاتصالات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة" وأضاف: "حريصون على تحقيق رضا عميلنا المشترك والتوسع في تقديم خدمات المدن الذكية المتطورة التي تواكب التطور المتسارع في تكنولوجيا الاتصالات."



من جانبه قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة"Cred : "يعكس هذا التعاون رؤيتنا الواضحة نحو تقديم مفهوم جديد للمعيشة ومساعدة عملائنا على الاستمتاع بحياة أكثر راحة ورفاهية من خلال تقديم كل ما هو جديد ومبدع لتوفير تجربة حياتية استثنائية تتسم بأسلوب الحياة العصري الذي نسعى إليه دائما" وأضاف: "نسعى من خلال تعاوننا مع كيان كبير كالمصرية للاتصالات إلى منح عملائنا أفضل مستوى من خدمات الاتصالات وخدمات المدن الذكية التي باتت جزء لا يتجزأ من نمط الحياة في المستقبل".