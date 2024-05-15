الاستفادة من التجربة المصرية في إعادة الهيكلة للمؤسسات الحكومية بـ سيراليون

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة الإدارة العامة والشئون السياسية في جمهورية سيراليون وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر سيراليون.

ووقع عن الجانب المصري الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعن جمهورية سيراليون / أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية.

وعقب التوقيع، أكد رئيس الوزراء حرص مصر الدائم على تنمية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، كما أن مصر تتطلع إلى مواصلة البناء على التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، معربًا عن استعداد مصر لتقديم الدعم للإدارة العامة في سيراليون الصديقة عبر المؤسسات المصرية المعنية.

وأوضح رئيس الوزراء أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين البلدين ورغبتهما في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وذلك على أساس المصالح المتبادلة وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين.

وتتضمن مجالات التعاون الاستفادة من التجربة المصرية في إعادة الهيكلة للمؤسسات الحكومية، وتقديم الدعم الفني للجانب السيراليوني في مجالات إعداد التشريعات المرتبطة بالخدمة العامة، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي، وتخطيط القوى العاملة، ومعدلات الأداء، إلى جانب إعداد مدونات السلوك الوظيفي، ووضع معايير محوكمة للاختيار والتعيين في وظائف الخدمة العامة على غرار تجربة مركز تقييم القدرات والمسابقات، وتقييم قدرات الموظفين العموميين، وكذلك قدرات القيادات بالجهاز الإداري للدولة.

كما تتضمن التعاون في وضع خطط تدريب للكوادر العاملة بالجهاز الإدارى للدولة، مع إتاحة التدريب لبعض هذه الكوادر في مراكز التدريب التابعة للجهاز بجمهورية مصر العربية، وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بشئون الموظفين العموميين، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتبادل الخبرات في معايير اعتماد المراكز التدريبية العامة والخاصة المتعاملة مع المؤسسات الحكومية.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المنظمة الأفريقية للإدارة العامة أن تجربة الإصلاح الإداري المصرية تلقى إعجابًا كبيرًا من الدول الأفريقية والعربية، ويتلقى الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة خلال مشاركته في الفعاليات العلمية الإقليمية العديد من طلبات الاطلاع على التجربة المصرية عن قرب والاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بتقييم الموارد البشرية ومنظومة اختيار الداخلين الجدد للوظائف العامة.. مؤكدًا قيام الجهاز بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يؤكد عليها دولة رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كافة أشكال الدعم الممكن للأشقاء، بجانب كون رئيس الجهاز نائب المنظمة الأفريقية وهو ما يسهم في دعم الأنشطة في سيراليون.

من جانبه، وجه/ أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على العلاقات المتميزة بين البلدين، وتطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري، معربًا عن إعجابه بالتجربة المصرية وخاصة، إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والإعداد المتميز لنقل مؤسسات الدولة المركزية إلى العاصمة، وهي تجربة جيدة تضاف لرصيد العالم من تجارب الانتقال لعواصم جديدة، معربًا عن تطلع بلاده إلى دعم الصديقة مصر وحرصهم على التعاون مع الدول الافريقية، وفي مقدمتها مصر ولا شك ان التعاون بين البلدين سيكون مثالا يحتذى من قبل دول القارة الاخرى.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد استقبل/ أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية ورئيس لجنة مراجعة النظراء بسيراليون والوفد المرافق له، والذي بدأ زيارة للبلاد منذ 12 مايو وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، ونظم الجهاز زيارة للوفد لمركز تقييم القدرات والمسابقات واطلع على الامتحانات التي يجريها الجهاز حاليا لتقييم المتقدمين في مسابقة شغل وظائف بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.

كما قام الوفد بزيارة مكتبة الإسكندرية؛ واطلع على الدور التنويري الهام الذي تقوم به المكتبة، كما قام بزيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حيث وجه دعوة رسمية إلى فضيلة الامام لزيارة بلاده، ووجه فضيلة الإمام بزيادة المنح الدراسية لأبناء سيراليون للالتحاق بالدراسة في الأزهر، وأعرب عن استعداد الأزهر لإنشاء مركزٍ أزهريٍّ لتعليم اللغة العربية في سيراليون، وتدريب أطباء سيراليون في كليات الطب بجامعة الأزهر.

وقام الوفد أيضا بزيارة مجلس النواب ولقاء الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب.. ومن المقرر أن يقوم بزيارة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والمركز الإسلامي بالعاصمة الإدارية ومدينة الفنون والثقافة، والبرلمان وحديقة الشعب.

من الجدير بالذكر أن الوفد قام في زيارة سابقة للقاهرة بزيارة مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية.

