الإليزيه: ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث بأعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه عقد اليوم، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن القومي لبحث أعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة المئات في كاليدونيا الجديدة، وفق ما ذكرت صحيفة “بارون” الأمريكية.

وذكر مسئولون أن ماكرون ألغى رحلة إلى منطقة فرنسية كان من المقرر القيام بها في وقت مبكر من اليوم، الأربعاء، للتعامل مع الأزمة في منطقة المحيط الهادئ، وتم تأجيل الاجتماع الأسبوعي العادي لمجلس الوزراء إلى فترة ما بعد الظهر.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي أن حظر التجوال سيظل مفروضا في إقليم كاليدونيا الجديدة حتى يسود الهدوء.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، إصابة مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب في إقليم كاليدونيا الجديدة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه قتل شخص بالرصاص في أعمال عنف بإقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.

