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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ تاريخ: لا نحتفل بالنكبة بل بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهتها

جمال شقرة
جمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر: “إننا لا نحتفل بالنكبة، بل بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه النكبة من خلال إحياء ذكراها”.

وأضاف «شقرة»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «التصور العربي عند الجيش الصهيوني الذي قابله في عام 1948 كان تصورا خاطئا، لم يكونوا يدركوا أنهم سيقابلون قرابة 100 ألف فرد إسرائيلي مدرب منهم جينرالات حضروا الحرب العالمية الثانية، وحصلوا على خبرات عالية جداً في هذه الحرب العالمية».

وتابع: «لذلك الجيوش العربية التي دخلت الحرب لا يتجاوز عدد أفرادها 14 ألف فرد، حيث إنها دخلت بدون خطة، الوضع في العالم العربي في ذلك الوقت صعب، إذ كانت هناك دول واقعة في قبضة الاستعمار البريطاني، الغرب كان متآمرا أيضا من أجل زرع هذا الكيان الصهيوني السرطاني في قلب فلسطين».

وأشار إلى أن التاريخ حكم على حكومة نتنياهو بأنها حكومة مجرمة، تقوم بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

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