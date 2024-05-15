اكسيوس: انعدام ثقة عميق بين إدارة بايدن ونتنياهو بشأن رفح



نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن هناك انعدام ثقة عميق بين إدارة بايدن ونتنياهو خصوصا بشأن رفح.

وذكر أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت يحاول إجراء تعديلات على العملية في رفح لتقليل الاحتكاك مع إدارة بايدن.

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن ضباط إسرائيليين وتقديرات أمريكية القول بفشل الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه التي أقام عليها الحرب والإبادة.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل بعيدة عن تحقيق هدف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بإحراز النصر الكامل في غزة.

وأوردت وول ستريت جورنال أن حماس ستبقى حية حتى لو شنت إسرائيل هجوما واسعا على رفح.