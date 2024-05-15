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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعتا حلوان ومايو توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي والبحثي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وجامعة  مايو برئاسة الأستاذ ناجح جلال، رئيس مجلس الأمناء، ويمثلها فى التوقيع الدكتور محب الرافعي، رئيس الجامعة، لتعزيز وتوثيق روابط التعاون والعلاقات فى مجال العلوم والتعليم والثقافة، والمجال الطبي بهدف نقل المعرفة وتعزيز فرص التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي، وكذلك التعاون في أنشطة البحث العلمي بين المؤسستين، وكذلك تطوير مستشفى الطلبة.

ومن جانبه، رحب الدكتور السيد قنديل بوفد جامعة  مايو، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعتين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود لتطوير الخدمات الطبية المقدمة، مستكملا أن هناك تحالفات للتكامل ونراعي ان نقدم خدمة جيدة .


وتتضمن مجالات التعاون المتفق عليها تنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات والدورات القصيرة، بجانب تصميم برامج ومقررات ومناهج تعليمية مشتركة، وتبادل المعلومات والنشرات العلمية، والتعاون في المشروعات البحثية والأنشطة التعليمية والثقافية المشتركة.بالإضافة إلى التعاون المشترك في خدمة المجتمع والبيئة خاصة بمنطقة جنوب القاهرة

كما تشمل أيضًا تنظيم برامج تدريب لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة الأنشطة ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي، فضلاً عن تبادل أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، والتعاون في الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.

حضر توقيع مذكرة التفاهم الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية هندسة حلوان، الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب.

ومن جانب جامعة مايو حضر الأستاذ ناجح جلال، رئيس مجلس الأمناء ،الأستاذ رضا شرف، المستشار القانوني فى الجامعة، الاستاذ امام جلال ،مدير إدارة العلاقات العامة .

 

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