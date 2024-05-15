خطر وبائي.. تحذير في اليابان من مرض ينتشر بسرعة



حذر أطباء ومختصون في اليابان من تحول مرض ينتشر بسرعة إلى خطر اكبر كوباء، وفق ما ذكرت صحف وقنوات يابانية.



أطلق التحذير خبراء وباحثون في المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية، حيث قالوا أن المرض المنتشر يسمى "متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية" وهو ينتشر بشكل سريع في البلاد.

وأوضح المعهد أن المرض ينجم عن بكتيريا تؤثر غالبا على الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وأكبر.



وأضاف أن المريض قد تظهر عليه أعراض مثل نخر الأطراف وفشل أعضاء متعددة.



تلقى المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية تقارير أولية حول 801 حالة مصابة بالمرض هذا العام حتى الخامس من مايو الحالي، وهو رقم أعلى بمقدار 2.76 مرة من الرقم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.



وتدخل البكتريا الجسم من خلال الجروح والإصابات.