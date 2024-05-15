اليوم العالمي للأسرة.. إدارة الحوار الوطني تؤكد مواصلة دورها لتعزيز التماسك المجتمعي

قالت إدارة الحوار الوطني، إنها نجحت منذ اليوم الأول من الحوار في تخصيص مساحات مشتركة ومناقشات هامة لقضايا الأسرة المصرية، والأحوال الشخصية ومسائل الوصاية وإدارة أموال القصر وتحديات المرأة المصرية عبر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة.

وأكدت إدارة الحوار الوطني في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": مواصلة دورها لتعزيز التماسك المجتمعي، وحماية حقوق الأسرة المصرية، وصون الهوية الوطنية.

وأضافت: “إننا على ثقة تامة بأن هذه الجهود ستثمر عن حلول واقعية وفعالة تُساهم في بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة”.

#الحوار_الوطني

#الطريق_نحو_الجمهورية_الجديدة

#مساحات_مشتركة