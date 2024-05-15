عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لدفع إسرائيل للتوقف عن الأعمال العسكرية

صدى البلد

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مطالب مصر من المجتمع الدولي فيما يخص غزة تتمثل في ضرورة العمل على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة تدفع إسرائيل للتوقف عن الأعمال العسكرية ومراعاة الأضرار الإنسانية التي وقعت في القطاع.

وأضاف شكري خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: "هناك دعاوى نستمع إليها في الكثير من الدول حول أهمية وقف إطلاق النار وأهمية الترويج لحل الدولتين، لحل القضية والأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، ونرى ضرورة أن تترجم هذه الأقوال إلى أفعال، وذلك فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ملموسة لإقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار".

وتابع: "أما عن تنفيذ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية، فنرى أنها محاولات لتحويل الأنظار عن القضايا الحالية بتناول قضايا أخرى لها أهميتها؛ ولكن لابد أن يكون التركيز في هذه المرحلة على وقف إطلاق النار والتعامل مع الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

ترشيحاتنا

الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات جديدة في أوكرانيا

الرئيس التايواني الجديد: مستعد للحوار مع الصين "دون شروط مسبقة"

وزير الآثار: المتحف المصري الكبير جاهز لـ الاحتفالات

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله

مسئولون أمريكيون يكشفون عن عزم أمريكا إرسال أسلحة لإسرائيل دون تحديد وقت

ريال مدريد يستعد لنهائي دوري الأبطال.. وأنشيلوتي يعيش أفضل حالاته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتضنته ودمعت عيناها.. ماذا قدم خطيب سلمى أبو ضيف لها عندما طلبها للزواج؟

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

اشتغلت النهاردة| تعرف على أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-