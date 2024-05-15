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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

14 مليار دولار .. وصول الدفعة الأخيرة من صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي

صدى البلد

قال تقرير صادر من بنك الكويت الوطني إن مصر تسلمت الدفعة التانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار تدفق نقدي جديد إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في المركزي المصري، من المقرر الانتهاء من تحويلها إلى الجنيه، قريباً.

وأشار بنك الكويت إلى أن مبلغ الـ 6 مليارات دولار يكون ضمن 11 مليار دولار إجمالي الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، تم تحويل 5 مليارات دولار منها إلى الـ جنيه بالتزامن مع تسلم الشرائح الأولي البالغ قيمتها 10 مليارات دولار، موضحاً أن ذلك سيعمل على شطب الودائع السابقة للإمارات لدي البنك المركزي المصري.

 

وتوقع البنك أن يتم استخدام الأموال الجديدة  في إغلاق العجز المتبقي في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، والذي بلغ 4.2 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيعطي البنك المركزي المصري الأولوية لتصفية ما تبقى من الواردات المتراكمة والبالغة 3 مليارات دولار، وفقاً لما ذكره بنك الكويت في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء 14 - 5 - 2024.

وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات المبدئية لـ القابضة "ADQ" التابعة لصندوق أبوظبي للثروة في رأس الحكمة نحو 35 مليار دولار تتوزع بين 24 مليار دولار تدفق نقد أجنبي جديد لمصر و11 مليار دولار هي قيمة ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري، والتي يجري تحويلها إلى جنيه مصر لضخها في المشروع الواقع على الساحل الشمالي بمساحة 171 مليون متر مربع.

وأضاف «الوطني» أن الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة ستعمل على سداد مستحقات شركات النفط العالمية بما يقارب 5 مليار دولار، وأخيرًا، يمكن استخدام المبلغ المتبقي (حوالي 6 مليارات دولار)، لمواصلة بناء احتياطيات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية.

 

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