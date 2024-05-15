السفير التركى يطلع على أحدث تكنولوجيات تصنيع صديقة للبيئة بمصر

تفقد السفير التركي في مصر صالح موتلو شن، مصنع الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان، واطلع على المراحل التجريبية للتشغيل، وذلك في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، بين مصر وتركيا.

وعبر السفير التركي في مصر صالح موتلو شن عن سعادته برؤية أحد أقطاب الصناعة التركية والشركة الثانية عالميًا والرائدة في أوروبا في مجال الأجهزة المنزلية مع 45 مصنعًا و22 علامة تجارية على مستوى العالم وهي تتوسع داخل الأسواق المصرية.

وأكد أن الاستثمارات في مصر تجسد عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

من جانبه، أبدى أوميت جونيل، مدير عام المصنع مصر والمدير الإقليمي للشركة بشمال غرب ـ أفريقيا، سعادته بزيارة صالح موتلو شن، سفير تركيا بجمهورية مصر العربية، والتي تعكس حرص الحكومة التركية على دعم الشركات التركية في الخارج، قائلا: "نفتخر بما حققناه خلال السنوات العشر الماضية، ونؤكد التزام الشركة بِرؤيتها في الابتكار والتميز، وعزمنا على الاستمرار في تطوير أعمالنا التوسعية في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يعكس رؤية البلدين في تعزيز التعاون الاستثماري".

وأضاف: "نثمن الدعم الكبير الذي حظينا به من الحكومة المصرية، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل على تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر ".

وتابع: “لدينا طاقة إنتاج ما يقارب 1.2 مليون جهاز سنويًا من ثلاجات وأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، بما يتواكب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة والتحول للاقتصاد الأخضر”.

وتبلغ استثمارات المصنع نحو 100 مليون دولار، ويوفر أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز الصناعات المحلية، حيث تستهدف الشركة أن تبلغ نسبة المكون المحلي أكثر من 50%.