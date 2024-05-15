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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شراكة جديدة بين «جي في للاستثمارات» واورنچ  مصر

صدى البلد

أعلنت شركة جي في للاستثمارات خلال مؤتمر صحفي، عن شراكتها مع مجموعة من الشركات البارزة، بهدف تجهيز مشروعها الرائد "وايت ساند" بالساحل الشمالي بكافة الخدمات الضرورية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للسكان والزوار في المنطقة،  ويأتي ذلك في استراتيجية التنمية العمرانية "مصر 2052".

 

وقد حرصت جي في للاستثمارات على التعاون مع كبرى الشركات لضمان تقديم تجربة مميزة لعملائها، حيث تضمنت قائمة الشركاء الرئيسيين في هذا المشروع شركة اورنچ مصر وبنك الإمارات دبي وغيرهم  بما سيعزز تجربة العملاء في وايت ساند وتحقيق نجاح المشروع كواحد من أبرز الوجهات السكنية والسياحية في مصر.

وتعليقًا على تلك الشراكات،  أعرب شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمارات عن فخره بالشراكة مع جميع الشركاء، وأكد أن المشروع الجديد  سيحقق تحولأً  ملموسًا في منظقة الساحل الشمالي في مصر، لافتًا إلى أن المشروع ليس مجرد وجهة شاطئية، بل يهدف إلى تعزيز تجربة متميزة وتوفير خدمات متطورة وحديثة تلبي احتياجات السكان والزوار. 

 

 وشدد على أن هذه الشراكات ركيزة هامة في تحقيق نجاح مشروع وايت ساند، وتعكس هذه الشراكات  أهميتها  في تعزيز تجربة وايت ساند وجعلها وجهة مرموقة في مصر.

 

ومن المقرر أن تقدم شركة اورنچ مصرفي إطار تلك الشراكة أحدث التقنيات التكنولوجية من خلال باقة متكاملة من الخدمات والحلول التكنولوجية الذكية وذلك باعتبارها الشريك التكنولوجي للمشروع، بينما ستوفر جو باص خدمات النقل المخصصة وتأسيس محطات الحافلات المريحة داخل المشروع، لتسهيل الانتقال منه وإليه. 

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