برلماني: رد مصر الحاسم على وزير خارجية إسرائيل رسالة غاضبة برفض العدوان

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، على أهمية رد مصر الحاسم على تصريحات وزير خارجية إسرائيل وذلك بتحميل مصر مسؤولية الأزمة الانسانية في قطاع غزة ومحاولة لي الحقائق. قائلا: إن رفض مصر السيطرة الاسرائيلية على معبر رفح حاسمة ورسالة غاضبة من القاهرة.

وأشار أحمد محسن في بيان له اليوم، تأكيد سامح شكري وزير الخارجية المصري، ورفضها القاطع سياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، فإسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً. وهى التي تواصل جرائمها في القطاع وسيطرت على المعبر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ أن موقف مصر، حاسم وواضح في أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر، وإسرائيل ترفض كل هذا جملة وتفصيلا.

واختتم أحمد محسن، بتحذير حكومة الاحتلال من مغبة مواصلة الاحتلال سياسته السافرة في قطاع غزة وما أدى لاستشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني وقرابة 80 الف مصاب في كارثة إنسانية كبرى.