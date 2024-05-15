شكري: الأزمة بغزة أثبتت أن المجتمع الدولي غير قادر على اتباع القواعد الدولية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأزمة في غزة أثبتت أن المجتمع الدولي غير قادر أن ينتهج سياسيات متسقة مع القواعد التي تحكم العلاقات الدولية، وهذه الأزمة هي الأولى التي يكون فيها حذر وتحفظ في الدعوة لوقف إطلاق النار والتوصل لحل سلمي للأزمة.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه الإعلامية أمل الحناوي:

"علينا أن نراجع الكثير من المواقف والسياسيات ونأمل أن يعود المجتمع الدولي إلى انتهاج سياسات متسقة مع ميساق الأمم المتحدة والمبادئ التي كثيرا ما تم إبرازها باعتبار أنها تتوافق مع التطور الإنساني والعلاقات الدولية والتطور التكنولوجي الذي جعل العالم قرية صغيرة".

وتابع: "أزمة غزة جاءت لتلقي بظلال من الشك فيما يتعلق بمدى الالتزام بههذ القواعد وتطبيق معايير واحدة للتحديات".