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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: مصر لا تحيد عن مبادئها وهي متسقة مع مصلحة شعبها

صدى البلد

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لا تحيد عن مبادئها وهي مبادئ متسقة وتخدم مصلحة الشعب المصري وتعفيه من الأضرار الناتجة عن التجاذبات والاستقطاب والإنجرار إلى مواضع الأزمات.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: "هي السياسة التي تنتهجها مصر وتستمر عليها وأثبتت نجاحا في الماضي وحماية الشعب المصري من كثير من التداعيات التي ترتبت على الأوضاع المضطربة في المنطقة".

وأكد: "من نتائج أزمة غزة توسيع رقعة الصراع وهو أمر حذرت منه مصر من البداية ونتج عنه توسعا، وكذلك التراشق القائم بين حزب الله وإسرائيل في شمال إسرائيل وكذلك التراشق العسكري بين إيران وإسرائيل، واستمرار استهداف إسرائيل للأراضي السورية عسكريا، وكذلك ما وقع من اضطراب بالبحر الأحمر لحرية الملاحة واستهداف السفن التجارية، والأضرار التي نتجت عن ذلك في الاقتصاد العالمي وعوائد قناة السويس والتعامل مع هذه التوترات لاستعادة الأمن والسلام".

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