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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طفل دهساً تحت عجلات سيارة بأسوان

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

لقى طفل مصرعه فى حادث دهس سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز على الطريق الغربى بمركز أسوان، وتم التعامل مع الحادث من خلال الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ اللازم.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً يفيد بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل اسطوانات غاز فى منطقة الكوبانية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف جهات التحقيق العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

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حادث

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينة الجثة وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدخل يدعى محمد ركابى محمد يبلغ من العمر 4 سنوات وتم إيداع الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

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