السد الإثيوبي والقضية الفلسطينية.. أهم الملفات على طاولة القمة العربية بالبحرين

سلطت "إكسترا نيوز"، الضوء على أهم الملفات التي تتناولها القمة العربية الـ33 بالبحرين، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي:

- متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية

- تفعيل مبادرة السلام العربية

- التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة

- متابعة تطورات "الاستيطان واللاجئون والأونروا والأسرى"

- دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني

- التضامن مع لبنان ودعمه

- تطورات الوضع في سوريا

- دعم السلام والتنمية في السودان

- بحث تطورات الوضع في دولة ليبيا

- بحث تطورات الأوضاع في اليمن

- اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك السيادة العراقية

- التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية

- السد الإثيوبي

- القمة العربية الصينية الثانية

- إنشاء منتدى للشراكة بين الجمعة العربية ورابطة "آسيان"

- متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية

- المراجعة الدورية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة

- الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب

- صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب

- تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب

- مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي