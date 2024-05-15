بممر شرفي.. مدرسة بالإسماعيلية تحتفي بعمالها تقديرًا لجهودهم

قامت مدرسة خاصة بمحافظة الإسماعيلية بعمل ممر شرفي لعمال النظافة في المدرسة وذلك تقديراً لجهودهم خلال العام الدراسي.

وقال مسؤول بالمدرسة، إن ذلك يأتي في إطار غرس صفة التراحم والتقدير في نفوس الأطفال الصغار من طلبة المدرسة، فضلاً عن تشجيع العمال على أداء عملهم وتفعيل دور المؤسسة التعليمية لدينا في دعم الفئات العاملة.

وقالت إدارة المدرسة إن تقدير العمالة البسيطة هو أهم أحد أركان نجاح المؤسسة أيا كان نوعها سواء مؤسسة تعليمية أو مؤسسة أخرى ، وإن هذا الممر الشرفي الذى أعدته المدرسة احتفالاً بعمالها يعد “جبران خاطر” لهؤلاء العمال على حد وصفها ، والذى حتماً سينعكس على حبهم للمدرسة وللعاملين بها ، والذى بدوره يؤدى إلى إتقان عملهم.

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