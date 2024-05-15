بمبادرة تكافؤ الفرص.. صناع الخير تشارك فى هاكثون التكنولوجيا الأول بجامعة أكتوبر

شاركت مؤسسة صناع الخير للتنمية فى فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول لدعم الطلاب المبتكرين، الذي أطلقته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ، تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة 10 جامعات تكنولوجية بحضور رؤساء الجامعات المشاركة ونائبة محافظ الجيزة وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال فعاليات الهاكثون استعرضت صناع الخير فى حضور وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات التكنولوجية ما قدمته مبادرة تكافؤ التى تنفذها المؤسسة بالشراكة مع اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وبنك QNP الوطنى بهدف دعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين من غير القادرين باهداءهم منح مالية لسداد المصروفات الدراسية وفق بروتوكول التعاون الموقع بين صناع الخير ووزارة التعليم العالى ومدي ما حققته المبادرة من نجاح خلال عامها الاول 2022-2023 فى دعم 300 طالب وزيادة هذا العدد فى العام الحالي ليصل الى 400 طالب.

وفى تعقيبه على انجازات مبادرة تكافؤ من صناع الخير اثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلم على المبادرة، مؤكدا على الدور المهم الذي تقوم به صناع الخير فى دعم منظومة التعليم التكنولوجي من خلال اتاحة الفرصة للنابغين غير القادرين للالتحاق بالجامعات التكنولوجية للحفاظ على نبوغهم .

وفى تعقيبهم ايضا على استعرض صناع الخير للمبادرة، أكد رؤساء الجامعات التكنولوجية على الاهمية القصوي للمبادرة والنتائج المبهرة التى حققها الطلاب المستفيدين من صناع الخير العام الماضى فى جامعاتهم كونهم نابغين ومتفوفين من الأصل وما قدمته المبادرة لهم من تحفيز على الاستمرار فى تفوقهم ونبوغهم.

وأكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير أن مشاركة المؤسسة فى هاكاثون التكنولوجيا الأول الذي نظمته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، تعكس حرص المؤسسة من خلال مبادرة تكافؤ على تحفيز الطلاب على الابتكار والاكتشاف وان المشاركة شملت تكريم مبادرة تكافؤ لفرق الطلاب الفائزين بافضل المشروعات التى شاركت فى المعرض المصاحب للهاكاثون الذي ضم منتجات الطلاب وابتكاراتهم، والتى واكبت جميعها أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، وقدمت حلول عملية لعدد من المشكلات حث طالب فريق المبادرة الطلاب ببذل المزيد من الجهود لتطوير ابتكاراتهم؛ لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلي.

يذكر ان الهاكاثون التكنولوجي هو الأول من نوعه حول الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث يعُد منتدى أكاديمي لتبادل المعرفة والنتائج، ويهدف إلى تحويل ونقل الأفكار من المفاهيم التقنية إلى مشروعات ومنتجات حقيقية قابلة للتسويق على أرض الواقع، ويُلقي الضوء على الدور المهم لريادة الأعمال والابتكار في تحقيق التنمية الاقتصادية و دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تُسهم بدورها في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

وشارك فى الهاكاثون التكنولوجيا الأول أكثر من 40 فريقًا من 10 جامعات تكنولوجية وهي: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة طيبة الجديدة التكنولوجية، وجامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة مصر التكنولوجية الدولية)، وبلغ عدد الطلاب المُشاركين فيه أكثر من 150 مُشاركًا.