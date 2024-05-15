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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دعوته للمناظرة

بايدن: ترامب خسر أمامي في مناظرتين ولم يظهر من وقتها

بايدن وترامب
بايدن وترامب

دعت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب للانضمام إليه في مناظرتين رئاسيتين تستضيفهما المؤسسات الإخبارية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن. 
وأبلغت لجنة المناظرات الرئاسية رسميًا أن بايدن لن يشارك في مناظراتها المقررة مسبقًا في الخريف.
واقترحت الحملة في الرسالة مواعيد المناظرة في يونيو وسبتمبر.

قال بايدن “لقد خسر دونالد ترامب مناظرتين أمامي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين لم يحضر أي مناظرة. وقال بايدن في مقطع فيديو مباشر أمام الكاميرا صدر اليوم الأربعاء: “إنه الآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى، حسنًا أن هذا يسعد يومي يا صديقي، سأفعل ذلك مرتين". 
وأضاف بايدن : "لذا دعنا نختار التواريخ يا دونالد - سمعت أنك متفرغ أيام الأربعاء"، في إشارة إلى جدول محكمة ترامب. و أقرت حملة بايدن بأن المناظرة الأولى ستجرى على الأرجح بعد انتهاء محاكمة ترامب الجنائية بشأن أموال الرشوة.
وفي ظهوره العلني الأخير، بدا ترامب حريصًا على مناظرة بايدن.

وقال وقتها "أنا أدعو جو الملتوي للمناقشة في أي وقت وفي أي مكان".

 

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