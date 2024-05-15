مشيرة خطاب تشيد بجهود مجلسي النواب والشيوخ لدعم عمل القومي لحقوق الإنسان

قدمت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الشكر لمجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان" برئاسة النائب طارق رضوان علي اعتماد مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للعام المالي 2024 /2025 لتمكين المجلس من الوفاء بجميع التزاماته المحلية والدولية والإقليمية.

وأشادت خطاب بما ظهر جلياً من تفهم أعضاء مجلس النواب ووزارة المالية للتحديات المالية التى يمر بها المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال عمله وتفهم دعم للموازنة المالية ،الخاصة بالمجلس خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ فى1/7/ 2024.

وأشارت خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحظى الدعم اللازم من مجلس النواب ومجلس الشيوخ على جميع المستويات والأعضاء لديهم الوعى الكامل بالجهود التى تتم من جانب المجلس في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بمقتضى أحكام الدستور في ضوء الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

واستعرضت خطاب جهود المجلس خلال الفترة السابقة مع جميع مؤسسات الدولة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني.

وأثنت خطاب على التعاون المؤسسي البناء والمثمر مع البرلمان" مجلسي النواب ، الشيوخ " بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويعمل علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان.