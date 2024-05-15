ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن مباراة الزمالك القادمة

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي عدد بطولات خسارة الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد طلعت:"الزمالك خسر 10 بطولات متتالية خلال عام ونصف،لو الزمالك كسب كأس الكونفيدرالية هيبقى أول تتويج للفريق بعد خسارة 10 بطولات،لو الزمالك خسر هتبقى البطولة رقم 11 على التوالي اللي الزمالك بيخسرها".

عُقد ظهر اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، الاجتماع الأمني التنسيقي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

الزمالك ونهضة بركان

وشهد الاجتماع حضور نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بجانب ممثلي اتحاد الكرة والجهات الأمنية، وشركتي الأفريقية والمتحدة للخدمات الرياضية ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

تنظيم مباراة الزمالك

وتطرق الأمني التنسيقي لمباراة الزمالك لمناقشة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الاستاد أمام الجماهير لحضور اللقاء وتحديد بوابات دخول الجمهور إلى الاستاد، من أجل خروج المباراة بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية.