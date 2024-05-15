عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 1.8 مليون دولار.. تبرعات يابانية لدعم اللاجئين في الأردن

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة "هلا اخبار" الأردنية بأن الحكومة اليابانية تبرعت بقيمة 1.8 مليون دولار لدعم اللاجئين في الأردن.

وبحسب البيان الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم "الأربعاء"، سيمكّن هذا التبرّع المفوضية من مواصلة تقديم المساعدة النقدية الأساسية للاجئين الأكثر احتياجاً وتوفير الحماية المجتمعية، مثل بناء الكفاءات والأنشطة الثقافية وما إلى ذلك، مع التركيز على تمكّين اللاجئات.

وذكر ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش: “مع تزايد الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين، يصبح توفير المساعدة النقدية الإنسانية أمراً حاسماً، نحن ممتنون لدعم الحكومة اليابانية للمفوضية من أجل تقديم المساعدة النقدية للاجئين الأكثر احتياجاً؛ ففي الوقت الراهن، يُعدّ الدعم المستمر من المانحين إلى الأردن، كبلد مضيف ومستقر في منطقة مضطربة، أمراً ضرورياً”.

بدوره؛ قال سفير اليابان في الأردن، جيرو أوكوياما، بعد لقائه بلاجئين يافعين في مخيم الأزرق: “على مدى العقد الماضي، أظهر الأردن كرم ضيافة استثنائي في استضافة اللاجئين السوريين، وبناءً على ذلك، تواصل اليابان تأكيد التزامها بالعمل مع المفوضية لدعم الأردن في مجال مساعدة اللاجئين و “عدم ترك أي أحد خلف الرَكب”.

وأضاف السفير: “أتمنى أن تساهم منحة اليابان في تعزيز قدرة ومنعة مجتمع اللاجئين على المدى الطويل من خلال دعم تنظيم مجتمعهم وتلبية احتياجاته الأساسية”.

وبحسب البيان، يستضيف الأردن حوالي 630 ألف لاجئ سوري، و52 ألف لاجئ عراقي، و12 ألف لاجئ يمني، وغيرهم؛ معظمهم يعيش في القرى والمدن الأردنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في ذهاب نهائي أفريقيَا

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

الذهب يرتفع عالميا لليوم الثاني ويسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

إعلامي يكشف مفاجأة نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

مصدر رفيع المستوى: إسرائيل هي المسئولة عن غلق المعابر مع قطاع غزة

كتائب القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال بشرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة

مصدر رفيع المستوى: إسرائيل مسئولة عن غلق المعابر مع قطاع غزة

ستون عامًا على تحويل مجرى نهر النيل لبناء السد العالى

خادشة للحياء .. تفاصيل واقعة التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق الكتروني

تحقيق خاص لـ"إندبندنت" البريطانية: بايدن متواطئ مع إسرائيل في المجاعة بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

شاهد| صور خطوبة الفنانة سلمى أبو ضيف

توب لافت.. هنا الزاهد تثير الجدل رفقة الراقصة بدرة

عمره 50 مليون سنة.. رصد كائن بحري غريب في مرسى علم| صور

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-