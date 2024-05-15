بقيمة 1.8 مليون دولار.. تبرعات يابانية لدعم اللاجئين في الأردن

أفادت صحيفة "هلا اخبار" الأردنية بأن الحكومة اليابانية تبرعت بقيمة 1.8 مليون دولار لدعم اللاجئين في الأردن.

وبحسب البيان الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم "الأربعاء"، سيمكّن هذا التبرّع المفوضية من مواصلة تقديم المساعدة النقدية الأساسية للاجئين الأكثر احتياجاً وتوفير الحماية المجتمعية، مثل بناء الكفاءات والأنشطة الثقافية وما إلى ذلك، مع التركيز على تمكّين اللاجئات.

وذكر ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش: “مع تزايد الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين، يصبح توفير المساعدة النقدية الإنسانية أمراً حاسماً، نحن ممتنون لدعم الحكومة اليابانية للمفوضية من أجل تقديم المساعدة النقدية للاجئين الأكثر احتياجاً؛ ففي الوقت الراهن، يُعدّ الدعم المستمر من المانحين إلى الأردن، كبلد مضيف ومستقر في منطقة مضطربة، أمراً ضرورياً”.

بدوره؛ قال سفير اليابان في الأردن، جيرو أوكوياما، بعد لقائه بلاجئين يافعين في مخيم الأزرق: “على مدى العقد الماضي، أظهر الأردن كرم ضيافة استثنائي في استضافة اللاجئين السوريين، وبناءً على ذلك، تواصل اليابان تأكيد التزامها بالعمل مع المفوضية لدعم الأردن في مجال مساعدة اللاجئين و “عدم ترك أي أحد خلف الرَكب”.

وأضاف السفير: “أتمنى أن تساهم منحة اليابان في تعزيز قدرة ومنعة مجتمع اللاجئين على المدى الطويل من خلال دعم تنظيم مجتمعهم وتلبية احتياجاته الأساسية”.

وبحسب البيان، يستضيف الأردن حوالي 630 ألف لاجئ سوري، و52 ألف لاجئ عراقي، و12 ألف لاجئ يمني، وغيرهم؛ معظمهم يعيش في القرى والمدن الأردنية.