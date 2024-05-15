لمدة يومين.. انطلاق قافلة تضم 5 عيادة طب أطفال بمطروح

أكدت الدكتورة دار السلام حسين أحمد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، انطلاق اليوم الأربعاء قافلة لطب الأطفال بمرسى مطروح وذلك بإجمالي ٥ عيادة طب اطفال وجراحة أطفال لمدة يومين الأربعاء والخميس بمقر الإدارة الاجتماعية بالحمام.



وأضافت أنه تم انضمام للقافلة مبادرة الأمراض المزمنة والتابعة للإدارة الصحية بالحمام، وتم عمل تحاليل سكر وقياس ضغط وعمل ملفات مجانية لكى يتم متابعة المرضى بالوحدات.

وأشارت على توافد العشرات من المواطنين للإدارة الاجتماعية وكان في استقبالهم هناء خميس مديرة الإدارة الاجتماعية بالحمام ومجموعه الرائدات الاجتماعيات .

وأوضحت الدكتورة دار السلام حسين احمد، أن القوافل ستغطى كل مراكز المحافظة من السلوم غربا وحى الحمام شرقا وسيوة جنوبا مشيرة إلى أن توجيهات محافظ مطروح لها بأن الأسر الأولي بالرعاية هم في المقام الاولى وخاصة أصحاب مساعدات تكافل وكرامة.

