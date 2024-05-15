السلطان العماني يستقبل وزير خارجية الجزائر

استقبل السلطان العماني السلطان هيثم بن طارق وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف الذي سلّمه الرسالة الخطية التي وجهها إليه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مقرونةً بتحياته الأخوية وتمنياته الخالصة بدوام التقدم والنماء لسلطنة عمان وشعبها الشقيق.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها : اللقاء شكل فرصة لاستعراض العلاقات الجزائرية-العمانية وما يطبعها من تميز في مختلف أبعادها السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا آفاق تعزيزها وتوطيدها في ظل ما تحظى به من عناية خاصة من لدن قائدي البلدين الشقيقين وفي أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وأضافت الخارجية الجزائرية: الطرفان تبادلا الرؤى والتحاليل حول تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وبالخصوص ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى جانب المستجدات في منطقة الساحل الصحراوي.

وحمل السلطان هيثم بن طارق الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثنياً بصفة خاصة على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي تحت قيادة الرئيس دفاعاً عن مصالح الأمة العربية ونصرة لقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية.