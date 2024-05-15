موافقة الأمن.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني مفاجأة لجماهير الأهلي خلال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"بعد موافقة الأمن.. ستاد القاهرة سيشهد حضور 55 ألف مشجع خلال إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ،الأهلـي 52 ألفا و 300 مشجع ،الترجي 2700 مشجع ".

ويتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.