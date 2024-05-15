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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو في مجلس الوزراء: نحن لسنا «دولة تابعة» للولايات المتحدة

صدى البلد

إن التصريح الأخير الذي أطلقه رئيس الوزراء الأسرائيلي بنيامين نتنياهو، "نحن لسنا دولة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية"، خلال اجتماع مجلس الوزراء، يسلط الضوء على التوترات المتصاعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة. 

وجاء هذا التصريح بعد يوم من تحذير الرئيس جو بايدن من شن عملية برية واسعة النطاق في رفح، مما سلط الضوء على العلاقات المتوترة والخلافات الاستراتيجية بين البلدين.

ووفقا لموفع “والا نيوز” العبري، يأتي موقف نتنياهو القتالي رداً على قرار بايدن تعليق شحنة مكونة من 3500 قنبلة متجهة إلى إسرائيل، وهي خطوة تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإعادة النظر في خططها لغزو بري واسع النطاق في رفح، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني. وكان هذا القرار، الذي فاجأ نتنياهو ومستشاره، وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، بمثابة إشارة إلى تحول كبير في نهج الولايات المتحدة تجاه الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية.

اشتمل خطاب نتنياهو على أوجه تشابه تاريخية، حيث شبه المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالقرار الذي اتخذه أول رئيس وزراء لإسرائيل، ديفيد بن جوريون، بإعلان الاستقلال في عام 1948 على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.

وأشار أيضًا إلى خطابه المثير للجدل أمام الكونجرس الأمريكي في عام 2015، حيث انتقد الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس أوباما مع إيران. 

وتعمل هذه الإشارات على التأكيد على استعداد نتنياهو لمقاومة الضغوط الأميركية دفاعاً عن سيادة إسرائيل ومصالحها الأمنية.

ويتفاقم الخلاف بين نتنياهو وبايدن بسبب الافتقار العميق للثقة، حيث تجري المفاوضات الرئيسية بشأن قضية رفح من خلال قنوات بديلة، تشمل في المقام الأول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

 ويحافظ جالانت على اتصالات منتظمة مع مسؤولي الدفاع الأمريكيين، في محاولة لمواءمة الأعمال العسكرية الإسرائيلية مع المخاوف الأمريكية لتجنب أزمة دبلوماسية شاملة.

وعلى الرغم من التوترات، فقد حدت إسرائيل حتى الآن من عملياتها في رفح، وتجنبت القيام بغزو بري واسع النطاق من شأنه أن يتجاوز "الخط الأحمر" الذي وضعه بايدن.

ويعود ضبط النفس هذا جزئياً إلى الجهود الدبلوماسية المستمرة، حيث من المقرر أن يقوم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بزيارة إسرائيل سعياً إلى تفاهمات متبادلة.

وبعد زيارة سوليفان، من المتوقع أن يشارك وفد إسرائيلي رفيع المستوى في مزيد من المحادثات في البيت الأبيض، بهدف استقرار الوضع.

يسلط إعلان نتنياهو الضوء على نهج المواجهة الذي يتبعه وتصميمه على تأكيد استقلال إسرائيل عن النفوذ الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بمسائل الأمن القومي. 

وفي حين أن الوضع لا يزال حساساً، فإن الجهود الدبلوماسية الجارية تشير إلى إمكانية التوصل إلى تسوية، مما يسمح لكلا البلدين باجتياز هذه الفترة من التوتر المتزايد دون قطع تحالفهما الطويل الأمد.

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