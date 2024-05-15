سؤال مثير من مهيب عبدالهادي بعد طرح مواعيد دورة الترقي لتحديد المتأهل للممتاز

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن الترقي لتحديد المتأهل للممتاز من بين الأندية بعد طرح المواعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"مواعيد دورة الترقي لتحديد المتأهل للممتاز من بين أندية ( الترسانة - حرس الحدود - سبورتنج - منتخب السويس)

شايف مين أقرب للتأهل؟".

وكان قد قرر نادي بتروجت تجديد عقد سيد عيد المدير الفني للفريق لموسم جديد وبذلك سيستمر في تولي مسؤولية قيادة في الدوري الممتاز.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "نادي بتروجت يعلن تجديد عقد المدير الفني سيد عيد ليستمر مع الفريق في الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد".

وتأهل بتروجيت إلى الدوري الممتاز، بعد ضمان صدارة مجموعة الصعود من دوري المحترفين، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.