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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تهديدها بنشر صور خاصة.. الحبس سنتين لمتهم ابتز فتاة عبر الواتساب في كرداسة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الإبتدائية، بالحبس سنتين مع الشغل للمتهم بابتزاز فتاة عبر تطبيق واتساب من خلال تهديدها بنشر صور خاصة لها بغير رضاها.

وجاء امر الإحالة في القضية المقيدة برقم 10041 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة 5667 لسنة 2022 كلي جنايات شمال الجيزة، حيث تتهم النيابة العامة يوسف. ط. ي. ا - هارب سن 19 مقيم ناهيا مركز كرداسة جيزة، لانه في يوم ٣٠ / ٨ / ٢٠٢١، بدائرة مركز شرطة كرداسة - محافظة الجيزة - هدد المجني عليها / إيمان. ع. ا. ش، كتابتة عبر تطبيق WhatsApp بإرتكابه مصحوباً يطلب مبلغ مالي الجريمة موضوع الإتهام التالي وهي بإفشاءه صوراً ومقاطع مرئية فاضحة تخصها وكان التهديد هدد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء صوراً ومقاطع مرئية فاضحه تخصها قد تحصل عليها في غير علانية وبغير رضائها عن طريق إرتكابه الجريمة موضوع الإتهام التالي ، وذلك لحملها على دفع مبلغ مالي لإياه.

وأضاف أمر الإحالة, إن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن التقط عن طريق هاتفه المحمول صوراً ومقاطع مرئية للمجني عليها بغير رضاها أثناء تواجدها في مسكنها تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال هاتفه المحمول .

وجاءت قائمة بأدلة الثبوت، في القضية رقم ١٠٠٤١ لسنة ٢٠٢١ جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم ٥٦٦٧ لسنة ٢٠٢١ كلى جنايات شمال الجيزة، حيث أدلت المجني عليها ايمان ع. ا. ش 30 سنة ربة منزل بأنها على اثر خلافات زوجية بينها وبين شقيق المتهم، وبمناسبة إقامة المتهم لدى العقار التي تقطن به، قام المتهم بالتقاط صوراً ومقاطع مرئية لها عبر باب مسكنها دون علمها باستخدام هاتفه المحمول، ثم قام بتهديدها كتابة عبر تطبيق WhatsApp بأنه سيقوم بنشر تلك الصور والمقاطع المرئية إذ لم تدفع له مبلغاً مالياً.

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