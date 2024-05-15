ننشر توصيات تضامن النواب لزيادة اعتمادات الموازنة الجديدة

أوصت لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي بعدد من التوصيات بشأن الإعتماد المدرج بمشروع موازنة وزارة التضامن الإجتماعي للعام المالي 2024/2025 فيما يتعلق بقطاع مديريات التضامن الاجتماعي.



وأوصت اللجنة فى اجتماعها البرلماني اليوم بعد الموافقة على مشروع الموازنة الجديد للعام المالى2024-2025على :



دراسة مدي إمكانية تدبير الهياكل الوظيفية لادارة وتشغيل المديريات علي مستوي المحافظات والادارات والوحدات التابعة لها

و طالبت بإفادة اللجنة بخطة برامج تدريب وتاهيل العاملين بمديريات التضامن الإجتماعي والاهتمام بتدريب وتاهيل العاملين بالمديريات حتي نرتقي بمستوي الآداء ونتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بكفاءة عالية علي ان تشمل تلك التدريبات متابعة وشرح القوانين واللوائح الواقعة في نطاقة عملهم

و طالبت يإفادة اللجنة بكافة الانشطة والخدمات التي قدمت من كافة مديريات التضامن الاجتماعي علي مستوي الجمهورية

و اوصت بتقديم تقرير كامل عن المنشات التابعة للمديريات مثل (مكاتب التظاهيل ، مكاتب الشئون الغجتماعية ومراكز الاغاثة ) علي مستوي المحافظات وتوضيح مدي جاهزيتهم للخدمات

و طالبت ب وجوب دعم بند الجهود الغير عادية خاصة في ظل عدم كفاية الهيكل التنظيمي "و دراسة مدي إمكانية عمل عقود سنوية لتوفير السائقين

و طالبت ب دعم المشروعات المسندة للجمعيات من الوزارة من صندوق دعم المشروعات الاهلية