أخبار السيارات| أسعار سكودا كاميك الجديدة بمصر بعد التخفيضات.. إرشادات بسيطة للتعامل مع انزلاق السيارة على الماء

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ويقدم الصانع الفرنسي بسوق السيارات المصري العديد من فئات السيارات التي يبحث عنها المواطنين، خصوصا بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ومن ضمن تلك الطرازات بيجو 2008 موديل 2024 ، وتنتمي 2008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية .

يتوافر بالسوق المصري للسيارات العديد من فئات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك من أجل إتاحة جميع أنواع السيارات أمام المواطنين لاختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ، وتساعدهم على التنقل بكل سهولة بفضل ما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة ومن ضمن تلك السيارات سكودا كاميك موديل 2023 ، وتنتمي لفئة السيارات العائلية كبيرة الحجم .

كشفت شركة فاو الصينية عن بدء تصنيع سياراتها الجديدة فاو E05 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري ، وتنتمي سيارة E05 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

تفقد إطارات السيارات الالتصاق بالطرق عند وجود كميات من المياه ، وبالتالي تتعرض السيارة للانزلاق نتيجة سيرها علي كميات كبيرة من المياه، وذلك يؤدي إلي فقد السائق السيطرة علي السيارة ويحدث خلل بالسيارة يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث علي الطرق السريعة.

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX-5 الكهربائية ، وتنتمي EZ-6 EV لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري بفضل ما تمتلكه من مميزات متطورة .