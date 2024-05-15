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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رياضة النواب تدعو 5 وزارات لفض الاشتباك بشأن الولاية على مراكز الشباب

رياضة النواب
رياضة النواب

طالب النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب ، رئيس الوزراء بالتدخل لدي وزراء الحكومة ، لتفعيل قرار نقل ملكية اراضي الدولة غير المستغلة لصالح انشاء مراكز شباب أو خدمات عامة عليها .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة موازنة، مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والتي قدرت ب ٤ مليارات جنيه.

وأكد سويلم ، أنه قدم طلبا منذ عدة أعوام لوزير الأوقاف لتخصيص مركز شباب ، علي أحد الأراضي التابعة للوزارة بقرية الخيس ، بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية ، ورغم اعلان الوزير الموافقة علي نقل تبعية الأرض لصالح وزارة الشباب ، إلا أنه يصطدم برفض هيئة الأوقاف تنفيذ القرار .

وجدد سويلم مطالبه بضرورة قيام الحكومة بإصدار قانون لاستبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة ، بمساحات اكبر من خلال بيعها واستغلال ثمن البيع في شراء مساحة قانونية.

من جانبه انتقد النائب ضياء داود عدم وجود أي تحركات من قبل الحكومة، لنقل تبعية اراضي مراكز الشباب المبنية علي اراضي الأوقاف والري والإصلاح الزراعي، لصالح وزارة الشباب، خاصة أنه عند القيام بالإحلال والتجديد يجد القائمين علي مراكز الشباب صعوبة كبيرة في استخراج الرخص .

وطالب ضياء داود ، بضرورة استدعاء وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والزراعة والري والشباب، للوصول لحل نهائي وحاسم لفض الاشتباك حول الولاية علي اراضي مراكز الشباب ، وكذلك مناقشتهم في استغلال الأراضي غير المستغلة وتخصيصها لصالح وزارة الشباب لانشاء مراكز شباب عليها .

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، إن اللجنة ستوجه دعوة للوزراء المعنيين عن ذلك الملف، وهي وزارات الأوقاف والري والزراعة والتنمية المحلية والشباب وذلك للوصول إلي حل لتلك الاشكالية التي تمثل عائق أمام الشباب في ممارسة الرياضة .

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