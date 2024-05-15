تحرك برلماني لإنشاء مبنى تكميلي بمدرسة الأقواز الابتدائية

تقدمت النائبة اسماء سعد الجمال بطلب احاطة لمجلس النواب لتخصيص قطعة ارض بمساحة

300 لإنشاء مبنى تكميلي بمدرسه الأقواز الابتدائية لوزير التنمية المحلية اللواء هشام امنه.

وأكدت الجمال في طلبها مدرسه الأقواز الابتدائية ذات كثافة طلابية عالية حديث يدرس بهاً أكثر من 2600طالب وطالبة و انها سبق وتقدمت بنفس الطلب لمحافظ الجيزة في مارس 2021 للعمل على تخصيص قطعة الأرض المذكورة 300 بجوار مدرسة الاقواز الابتدائية بمساحة وحتى تاريخه لم يتم إصدار قرار التخصيص.

وأشارت النائبة اسماء الجمال، أن المساحة المطلوبة تتبع الوحدة المحلية للقرية والتي تم نقلها إلى موقع آخر، لما في ذلك من حُسن استغلال لأملاك الدولة لصالح العملية التعليمية.