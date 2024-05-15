شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد شوبير :"لقطات من مران الأهلي اليوم قبل السفر إلى تونس".

شارك الإعلامي أحمد شوبير، منشوراً يخص النجم بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”.

وكتب: “بيرسي تاو لاعب الأهلي في قائمة منتخب جنوب أفريقيا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026”.

تصفيات كأس العالم 2026

ويستعد منتخب مصر في الفترة القادمة لمواجهتين مهمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من المقرر أن تُقام مباراة بوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما ستُجرى مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.