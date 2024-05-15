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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سؤال مثير حول انضمام سام مرسي لمعسكر المنتخب

صدى البلد

أشاد الإعلامي مجدي عبد الغني بأرقام ‏سام مرسي في التشامبيونشيب هذا الموسم وطرح سؤالا مثيرا حول  الانضمام لمعسكر المنتخب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

وكتب مجدي عبد الغني:"‏سام مرسي في التشامبيونشيب هذا الموسم 

42 مباراة 
9 مساهمات تهديفية 
119 تدخل ناجح 
52 صناعة فرص 

برأيك هل يستحق الانضمام لمعسكر المنتخب؟ ".

 

 

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اجتماع بين ممثلين من الأهلي والزمالك مع الكاف .

 

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "اجتماع تنسيقي بين ممثلي الأهلي والزمالك مع الكاف قبل نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية".

 

ويلتقي النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في رادس في العاشرة مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري في رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجارى على إستاد القاهرة الدولى.

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