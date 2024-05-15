سؤال مثير حول انضمام سام مرسي لمعسكر المنتخب

أشاد الإعلامي مجدي عبد الغني بأرقام ‏سام مرسي في التشامبيونشيب هذا الموسم وطرح سؤالا مثيرا حول الانضمام لمعسكر المنتخب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"‏سام مرسي في التشامبيونشيب هذا الموسم

42 مباراة

9 مساهمات تهديفية

119 تدخل ناجح

52 صناعة فرص

برأيك هل يستحق الانضمام لمعسكر المنتخب؟ ".

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اجتماع بين ممثلين من الأهلي والزمالك مع الكاف .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "اجتماع تنسيقي بين ممثلي الأهلي والزمالك مع الكاف قبل نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية".

ويلتقي النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في رادس في العاشرة مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري في رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجارى على إستاد القاهرة الدولى.