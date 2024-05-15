نتنياهو يدافع عن هجوم رفح ويعترف بالخلافات مع الولايات المتحدة

في مقابلة أجريت معه مؤخراً مع شبكة CNBC، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح، مشدداً على ضرورة العملية على الرغم من الخلافات مع الولايات المتحدة. وشدد نتنياهو على أن الهجوم حاسم لبقاء إسرائيل وأمنها في المستقبل.

ونفى نتنياهو مزاعم حدوث أزمة إنسانية في رفح حيث تم إجلاء أكثر من نصف مليون مدني.

ويتناقض هذا الموقف بشكل حاد مع المخاوف الدولية والتقارير الواردة من المنظمات الإنسانية حول الظروف القاسية التي يواجهها النازحون الفلسطينيون.

وشدد نتنياهو على أن الهجوم يستهدف أربعًا من كتائب حماس الست المتبقية والتي يعتقد أنها موجودة في رفح. وقال إن إسرائيل لا يمكنها السماح لحماس باستعادة السيطرة على غزة، واعتبار العملية ضرورية للأمن القومي.

واعترف نتنياهو بالمخاوف الأمريكية، وأعرب عن أمله في التوصل إلى تفاهم متبادل، لكنه أكد مجددا على أن إسرائيل يجب أن تعطي الأولوية لاحتياجاتها الأمنية. وقال "علينا أن نفعل ما يتعين علينا القيام به لحماية حياة أمتنا"، وهو ما يعكس موقفا حازما بشأن المضي قدما في العمليات العسكرية على الرغم من المعارضة الأمريكية.

وتسلط تصريحات نتنياهو الضوء على التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن هجوم رفح. وفي حين يسعى إلى التوافق مع وجهات النظر الأمريكية، يظل نتنياهو ثابتا في إعطاء الأولوية للضرورات الأمنية لإسرائيل، وتسليط الضوء على الديناميكيات المعقدة في المشهد الجيوسياسي في المنطقة.