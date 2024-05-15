عرض سعودي ضخم يهدد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن أحد أندية الدوري السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مبابي قد أعلن الجمعة الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام".

ووفقا لصحيفة "المدينة" السعودية، فإن ناد سعودي قدم عقدا كبيرا للنجم الفرنسي كيليان مبابي".

وأوضحت الصحيفة، أن رغبة النادي السعودي في التعاقد مع مبابي جاءت للاستفادة من خدمات النجم الفرنسي خاصة في المشاركة الخارجية الموسم المقبل.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، قد غرد في وقت سابق عبر حسابه بموقع "إكس"، أن مبابي رفض راتبا قدره 200 مليون يورو في الموسم من الدوري السعودي خلال الصيف الماضي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، فيما تزعم وسائل إعلام عدة بأن النجم الفرنسي اتفق مع ريال مدريد للانضمام إليه في صفقة انتقال حر.