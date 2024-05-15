وكيل رياضة النواب: موازنة مديريات الشباب لا تحقق إضافات حقيقية

انتقد النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موازنة وزارة الشباب والرياضة، مشير إلى أنها لا تحقق إضافات حقيقية للأنشطة الشبابية بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة موازنة وزارة الشباب والهيئات التابعة لها.

وقال وكيل لجنة الشباب ، إن موزانة مديرية الشباب بمحافظة سوهاج تصل إلي ٢٣٤ مليون جنيه ، منها ٢١٠ ملايين أجور الموظفين، و١١ مليون فرق الأجور للعاملين بالمناطق النائية، وشراء مستلزمات ، مؤكدا أن باقي الموازنة لا يكفي لعمل أي أنشطة.

من جانبه، قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل بحضور وزيري الشباب والمالية ، وذلك للعمل علي تقديم الدعم اللازم لجميع مديريات الشباب والهيئات التابعة لوزارة الشباب .

وأشار رئيس اللجنة إلي أن وكلاء وزارة الشباب بالمحافظات يبذلون جهودا غير عادية لمديريات ودور اللجنة. وزارة الشباب ، هو التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الإمكانيات اللازمة لمساعدة الشباب .



وأكد أنه خلال الاجتماع المزمع عقده الاسبوع المقبل ، بحضور وزير المالية ووزير الشباب سيتم خلاله المطالبة بزيادة الموازنة لصالح مديريات الشباب وكذلك زيادة موازنة الأكاديمية الوطنية للشباب.

