مشهور ممثلا لاتحاد الكرة بالاجتماع الأمني لمباراتي إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تمثيل اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاظ الكرة اليوم بالاجتماع الأمني الخاص بمباراتي إياب نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والترجي ونهائي الكونفدرالية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب حسن:"اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يمثل الاتحاد ويحضر الاجتماع الأمني الخاص بمباراتي إياب نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والترجي ونهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، والمقرر اقامتهما في القاهرة، والذي أقيم صباح اليوم الأربعاء".

عُقد ظهر اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، الاجتماع الأمني التنسيقي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

الزمالك ونهضة بركان

وشهد الاجتماع حضور نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بجانب ممثلي اتحاد الكرة والجهات الأمنية، وشركتي الأفريقية والمتحدة للخدمات الرياضية ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

تنظيم مباراة الزمالك

وتطرق الأمني التنسيقي لمباراة الزمالك لمناقشة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الاستاد أمام الجماهير لحضور اللقاء وتحديد بوابات دخول الجمهور إلى الاستاد، من أجل خروج المباراة بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية.