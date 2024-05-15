أول تعليق من سوريا على قرار البحرين باستئناف الطيران مع دمشق



رحبت وزارة النقل السورية بقرار وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية باستئناف تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين عبر الخطوط الجوية السورية .

وأكدت الوزراة السورية؛ في بيان لها أن السورية للطيران ستعمل خلال الفترة القادمة، على برمجة وجدولة الرحلات النظامية بين مطارات البلدين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنقل الجوي في البحرين.



وسمحت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، بجدولة الرحلات الجوية المنتظمة من الجمهورية العربية السورية.

يأتي هذا القرار ليضيف وجهات جديدة ويوفر خيارات أفضل للمسافرين عبر مطار البحرين الدولي.

كما سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل مواعيد الرحلات التي سيتم جدولتها وعددها بعد إتمام جميع الإجراءات وإصدار التراخيص الرسمية في هذا الشأن.

