إمام عاشور: أتمنى لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب

شارك الأعلامي أحمد شوبير تصريحات اللاعب إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:" إمام عاشور : أتمنى تحقيق دوري الأبطال منذ فترة طويلة.. أنا أول لاعب بالفريق سيبذل قصارى جهده لحصد اللقب فهي أول بطولة لي لذلك الوضع مختلف بعض الشيء فهناك عدد كبير من اللاعبين بالفريق حققوا اللقب لكن الوضع مختلف بالنسبة لي، أتمنة لعب النهائي والتتويج باللقب".

يتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وسيتم بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.