تفاصيل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة غدا

يفتتح مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة دورته الثانية في الثامنة مساء غد الخميس على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بحضور الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان والفنان فتحي عبد الوهاب عضو مجلس أمناء المهرجان والفنانة صفاء الطوخى والفنانة سلوى محمد على والفنانة كريمة منصور وعدد من الفنانين والنقاد والصحفيين وضيوف المهرجان من دول العالم المختلفة.

تبدأ فعاليات الحفل بالسلام الوطني وفقرة فنية لمجموعة سيدات تاراتاتا، وتقدم الحفل الإعلامية سالى سعيد، مع التعريف بالمهرجان وتفاصيل دورته الثانية التي تحمل اسم الفنانة عايدة عبد العزيز، مع عرض فيديو قصير عن فعاليات هذه الدورة، ومخرجة الحفل تغريد عبد الرحمن.



ويتضمن كلمات قصيرة لد.مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وعضو مجلس أمناء المهرجان ود.رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفني وعضو مجلس أمناء المهرجان، والممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة ومؤسسة المهرجان، والفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان.

ويعقب ذلك صعود الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم والمخرجة والكاتبة عبير على حزين مديرتا المهرجان إلى خشبة المسرح لبدء مراسم التكريم، ويشهد الحفل تقديم دروع التكريم لمكرمات الدورة الأولى إلى جانب مكرمي الدورة الثانية نظرا للظروف التي تسببت في إلغاء حفل ختام المهرجان في الدورة الأولى والذي تزامن مع وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.



يشهد الحفل تكريم اسم الكاتبة الكبيرة فتحية العسال التي حملت الدورة الأولى اسمها وتتسلم التكريم ابنتها الفنانة صفاء الطوخي، وتكريم الفنانة شويكار و د. هدى وصفى، وأستاذة الإلقاء د.نجاة على والمخرجة عفت يحيى، واسم المخرجة والملحنة إيمان صلاح الدين.



أما عن مكرمي الدورة الثانية فهى مهداة لاسم الفنانة عايدة عبد العزيز ويتسلم تكريمها ابنها شريف أحمد عبد الحليم، ويكرم المهرجان الفنانة ومصممة الرقص كريمة منصور، واسم الفنانة والمخرجة التونسية رجاء بن عمار الكاتبة والمخرجة العراقية الدكتورة عواطف نعيم، واسم الفنانة والناقدة والمترجمة المصرية سهام بنت سنية وعبد السلام، وتتسلم التكريم ابنتها الفنانة نجلاء يونس، والكاتب والشاعر الراحل د.محمود نسيم ويتسلم عنه المخرج عمرو قابيل.



تشهد الدورة الثانية مشاركة 15 عرضا مسرحيا من 7 دول، قامت باختيارهم لجنة المشاهدة من بين 62 عرضا تقدموا للمشاركة، وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة د.مايسة زكى والمخرج د.محمود أبودومة ورئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمخرجة والكاتبة عبير على حزين.

ويحضر الحفل مجلس أمناء المهرجان الذى يضم عدد من الشخصيات الهامة والداعمة بقوة لفكرة المهرجان، الفنان فتحى عبد الوهاب والسفيرة د.مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان والكاتبة والنائبة ضحى عاصى، ود. أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقة ومستشار مناحى الحياة في مؤسسة مصر الخير، والإعلامية مشيرة موسى ، والفنانة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني، والمخرج سعيد قابيل، والمخرج أحمد العطار، والناقدة عبلة الروينى، والمخرج د.محمود أبو دومة، والناقد الفني محمد عبد الرحمن.



ويعقب الحفل الانتقال الى مسرح الهناجر حيث تقدم المخرجة ومصممة الرقص نرمين حبيب عرض الافتتاح "فى يوم وليلة" ويشاركها الأداء شيرين حجازي وميريت ميشيل.