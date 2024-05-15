عمرو السولية: نتمنى أن تكون دوافع الأهلي أكبر لحصد لقب أبطال أفريقيا

شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات عمرو السولية لاعب النادي الأهلي التي أدلي بها قبل توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تونس لخوض مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" عمرو السولية : الترجي فريق كبير ومحترم وفي المواجهة الأخيرة بيننا في النهائي هم من انتصروا وحصدوا اللقب، نتمنى أن تكون دوافعنا أكبر ونكون على قدر المسؤولية لتحقيق اللقب".

ويستعد فريق النادى الأهلى بقيادة مديره الفنى السويسرى مارسيل كولر، لمواجهة الترجى التونسى المحدد لها السبت المقبل برادس فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى .

وتقام مباراة الأهلى أمام الترجى التونسى فى العاشرة مساء السبت المقبل فى رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت 25 مايو الجارى باستاد القاهرة الدولى.