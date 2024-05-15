أفشة: أعدكم بأننا سنبذل كل ما لدينا لحصد دوري أبطال أفريقيا

شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات اللاعب محمد محدي أفشة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد شوبير:"محمد مجدي أفشة :جمهور الأهلي يساند اللاعبين دائما، أعدكم بأننا سنبذل كل ما لدينا من أجل حصد اللقب.. بشكل شخصي أسعى لحصد اللقب الرابع لدوري أبطال إفريقيا في 5 سنوات خلال مشواري مع الفريق، وأن أضع اسمي في تاريخ الأهلي. ".

ويتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.