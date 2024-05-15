ختام فعاليات كاظمة 8.. بيان هام للجيش الكويتي

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اختتام فعاليات تمرين ( كاظمة 8 ) لمراكز عمليات هيئة الإمداد والتموين.

وبحسب البيان الكويتي؛ يهدف التمرين إلى صقل مهارات الضباط بالتخطيط ومواجهة الأزمات والتدريب على التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك عبر تنسيق الجهود وقنوات الاتصال وتطوير القدرات في تنفيذ المهام والواجبات، وحل المعضلات المختلفة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ المهام والواجبات حسب خطط العمليات لوحداتهم.

وشارك في التمرين عدد من وحدات هيئة الإمداد والتموين.

وحضر ختام التمرين معاون رئيس الأركان لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن مهندس صلاح سعود ناصر وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.