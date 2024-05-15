إمبابي: السوق العقاري يشهد المزيد من الاستقرار وتصدير العقار ملف صاعد

أكد المهندس أحمد إمبابي رئيس مجلس إدارة Mercon Developments ان السوق العقاري المصري سوف يشهد المزيد من الاستقرار خلال الفترة القادمة بسبب ثبات العملة والإجراءات الاقتصادية الشاملة التي تتخذها الدولة .

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم ان ملف تصدير العقارات من اهم الملفات خلال المرحلة الحالية وتسير فى خطى ثابتة نحو الامام .

وأشار إلى أن هناك فئات كثيرة من العاملين بالخارج والمقيمين بالخارج يرغبون بالاستثمار العقارى بمصر او شراء وحدات بمصر وهو ما ينعش السوق بشكل اكبر .

واكد ان ملف الاستدامة من اهلم الملفات التى يتم العمل عليها حاليا خاصة الاستدامة البيئية فى المشاريع

واعلن عن مشروع جديد بالتجمع الخامس بتكلفة 10 مليارات جنية مشيرا الى ان السوق به فرص استثمارية مختلفة تلبي تطلعات عملائها