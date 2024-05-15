مصطفى شوبير: الترجي فريق كبير وله جمهور عريض ولابد أن نركز بشكل مضاعف

شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات مصطفي شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير : مصطفي شوبير بيقول إن الترجي فريق كبير وله جمهور عريض ولابد أن نركز بشكل مضاعف خصوصا أن الفريق تغير عن قبل، نأمل أن نواصل التفوق على الترجي مثلما حققنا انتصارات جيدة في المباريات الأخيرة بيننا".

ويستعد فريق النادى الأهلى بقيادة مديره الفنى السويسرى مارسيل كولر، لمواجهة الترجى التونسى المحدد لها السبت المقبل برادس فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى .

وتقام مباراة الأهلى أمام الترجى التونسى فى العاشرة مساء السبت المقبل فى رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت 25 مايو الجارى باستاد القاهرة الدولى.