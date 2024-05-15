عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 2861 مواطنا وعلاجهم بالمجان في قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بالشرقية

صدى البلد

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، إنه تم توقيع الكشف الطبي على2861 مواطنا وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، خلال القافلة الطبية التي تم تنظيمها، لمدة يومين، بقرية "حفنا" التابعة لمركز بلبيس، ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

وأوضح مسعود، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تنظيم القافلة تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشار إلى أن القافلة شملت 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة، والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأسنان"، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصص "الأطفال"؛ لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأضاف أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 2861 مواطنا، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتحويل 19 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، والفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من تحت التيشيرت| جريمة أخلاقية لـ سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

منها إعفاء نائب وزير الحرس الوطني.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية عاجلة

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

14 مليار دولار.. مصر تتسلم الدفعة الثانية من صفقة تطوير "رأس الحكمة"

قرار عاجل بشأن واقعة تعذيب فتاة سودانية لأشقائها الـ5 بعين شمس

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء ينعى هشام عرفات: قدم للوطن مجهودات عديدة

بالصور .. شاهد تجهيز كراسات الإجابة بلجان الإعدادية بالقاهرة قبل الامتحانات بساعات

30 صورة ترصد استعدادات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة لاستقبال الطلاب غدا

بشير الديك يكشف سبب اختيار عادل إمام لـ"الحريف" بدلا من أحمد زكي|خاص

رضوى الشربيني تفضح سائق أوبر أثناء اعتدائه على فتاة التجمع

ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟.. البحوث الإسلامية يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها

تعرف على طريقة تحضير الطعمية بخطوات بسيطة

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لوك كاجوال.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مميزة

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-